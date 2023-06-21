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بايرن ميونخ يتفق على تفاصيل صفقة دفاعية

الخميس 22 يونيو 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يتفق على تفاصيل صفقة دفاعية



وكالات / سما /

أوشك نادي بايرن ميونخ، على إبرام صفقة جديدة هذا الصيف، لترميم خط دفاعه، في ظل اقتراب لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد من الرحيل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي.

وأشارت إلى سير المفاوضات بأفضل طريقة ممكنة بين كافة الأطراف، خاصة بعدما قرر المدافع الكوري الجنوبي، ارتداء القميص البافاري.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب الكوري سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات، يبقيه في ملعب أليانز أرينا حتى صيف 2028.

كما أكدت أن الصفقة ستبلغ قيمتها 50 مليون يورو، فيما سيتقاضى مدافع نابولي بين 10 إلى 12 مليون يورو كراتب سنوي مع بايرن ميونخ.

#صفقة دفاعية #بايرن ميونخ

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