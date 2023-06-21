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ساؤول يدرس قبول عرض النصر السعودي

الخميس 22 يونيو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساؤول يدرس قبول عرض النصر السعودي



وكالات / سما /

يدرس ساؤول نيجويز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبول عرض نادي النصر السعودي، من أجل الانتقال إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية في تقريرها اليوم الخميس، أن ساؤول نيجيز يـدرس بجدية قـبول العرض المقدم من نادي النصر السعودي، لارتداء قميص الأصفر في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق ونجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق، ينافس النصر على صفقة ساؤول.

وبالنسبة إلى ساؤول، لم تكن المواسم القليلة الماضية في أتلتيكو مدريد سهلة، على عكس السنوات السابقة، إذ لم يكن اللاعب بنفس الأهمية في خطط الأرجتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

وتضاءل دور ساؤول في أتلتيكو مدريد بشكل كبير، وأدى هذا الوضع إلى تكهنات حول مستقبله في نادي الروخيبلانكوس، في ظل وصوله أكثر من عرض.

الجدير بالذكر أن نادي النصر لم يبرم أي صفقة حتى الأن خلال سوق الانتقالات الصيفية، كما لم يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق لخلافة الفرنسي رودي جارسيا.

#ساؤول #اتلتيكو مدريد #النصر السعودي

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