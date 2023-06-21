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مفاجأة مدوية من ريال مدريد في ملف مبابي

الخميس 22 يونيو 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة مدوية من ريال مدريد في ملف مبابي



وكالات / سما /

ربما تعرف الأيام القليلة المقبلة مفاجأة مدوية من نادي ريال مدريد الإسباني في ملف التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف الحالي.

الحديث في الآونة الأخيرة كثر حول إمكانية تحرك الريال للتعاقد مع مبابي في نهاية الموسم المقبل، بنهاية عقده مع النادي الباريسي في يونيو 2024، لكن صحيفة آس الإسبانية أفادت، اليوم الأربعاء، بأن هذا الأمر يمكن أن يتغير.

الصحيفة المدريدية أوضحت أن ريال مدريد على استعداد لكسر خزائنه وتحطيم الأرقام القياسية في الميركاتو عبر التاريخ، من أجل التعاقد مع مبابي هذا الصيف، على الرغم من إمكانية جلبه بشكل مجاني بعد موسم واحد.

وأشارت آس إلى أن ريال مدريد قد يتحرك لضم مبابي، رغم ترديد أنباء داخل سانتياجو بيرنابيو مفادها أن السوق الصيفي أصبح مغلقاً بالنسبة لفلورنتينو بيريز ورجاله.

بدوره، أكد الصحفي الإسباني توماس جونزاليس أن مبابي يمكن أن ينضم للريال في يوليو المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه أصوات داخل مجلس إدارة باريس تطالب ببيعه هذا الصيف بمقابل مالي، بدلاً من خسارته بشكل مجاني في الصيف القادم.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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