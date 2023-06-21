مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي أم صفا شمال غرب رام الله

رام الله / سما /

أقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية، على أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح ، إن مجموعة من المستوطنين مع أبقارهم استولت على أرض وسط القرية ونصبت فوقها خياما.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، التي كان آخرها قبل عدة أيام وأسفرت عن اقتلاع نحو 20 شتلة زيتون، والاستيلاء على خزان مياه.

يذكر أن مستوطنين أقاموا اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.