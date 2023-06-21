  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي أم صفا شمال غرب رام الله

الخميس 22 يونيو 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية، على أراضي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح ، إن مجموعة من المستوطنين مع أبقارهم استولت على أرض وسط القرية ونصبت فوقها خياما.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، التي كان آخرها قبل عدة أيام وأسفرت عن اقتلاع نحو 20 شتلة زيتون، والاستيلاء على خزان مياه.

يذكر أن مستوطنين أقاموا اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

#رام الله #مستوطنون #قرية أم صفا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الكشف عن الطائرة المسيرة المستخدمة في عملية الاغتيال بجنين

أسعار صرف العملات

نتنياهو يقارن بين محتجّي الجولان وإرهاب المستوطنين في الضفة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : الخيارات استنفذت ويجري اتباع سياسة جديدة شمال الضفة

image_processing20230622-3948932-hktyla

يديعوت تنشر تفاصيل آخر عملية اغتيال جوي نفذت بالضفة الغربية!

حكومة

"هآرتس" : خلافات وتقديرات مختلفة بشأن عملية عسكرية بالضفة

photo_2023-06-21_21-19-51

سرايا القدس تزف شهداء عملية الاغتيال في جنين.. وتتوعد الاحتلال

photo_2023-06-21_21-38-37

مسيرة حاشدة في جنين تنديدا باغتيال 3 شهداء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية