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انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال نيسان

الخميس 22 يونيو 2023 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال نيسان



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض الصادرات خلال شهر نيسان 2023 بنسبة 25% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بنيسان 2022، إذ بلغت قيمتها 112.4 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال نيسان الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26% مقارنة بالشهر السابق.

وأشار إلى أن الواردات انخفضت خلال نيسان الماضي بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بنيسان 2022، إذ بلغت قيمتها 581.2 مليون دولار.

فيما انخفضت الواردات من إسرائيل خلال نيسان الماضي بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق.

وحول الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 20% خلال نيسان الماضي مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 15% مقارنة بنيسان 2022، إذ بلغت قيمة العجز 468.8 مليون دولار.

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