الاحتلال يفجر منزل عائلة اسير في نابلس

رام الله / سما /

فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس.

ويقع منزل عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويؤوي خمسة أفراد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جوري في الـ13 من شباط/فبراير الماضي، ويدعي الاحتلال انه ضالع في عملية إطلاق النار في 11 أكتوبر 2022 التي قتل خلالها الجندي في جيش الاحتلال "عيدو باروخ" قرب شافي شمرون.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجرا، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.