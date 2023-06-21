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حالة الطقس: اجواء حارة حتى الاثنين

الخميس 22 يونيو 2023 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة حتى الاثنين



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الخميس يكون حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافٍ ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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