كتيبة جنين تزف شهداءها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية

جنين/سما/

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين، ثلة من مجاهديها الذين ارتقوا مساء اليوم الأربعاء في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم:

الشهيد القائد الميداني: صهيب عدنان الغول (٢٧ عاماً) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين - سرايا القدس

الشهيد البطل: محمد بشار عويس (٢٨ عاماً) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى

الشهيد المجاهد: أشرف مراد السعدي (١٧ عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين.

وقالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري صدر عنها :يا جماهير شعبنا البطل.. يا أبناء مدينة جنين ومخيمها الصامد، تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم.

وأضافت: "نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير.

وفي رسالة وجهتها للاحتلال الإسرائيلي، قالت: "أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء.

وتابعت:" إن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمن.

وفيما يلي نص بيان سرايا القدس- كتيبة جنين

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

يا جماهير شعبنا البطل.. يا أبناء مدينة جنين ومخيمها الصامد:

تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم.

تزف سرايا القدس - كتيبة جنين ثلة من أبطالها الذين ارتقوا مساء اليوم الخميس في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، وهم:

الشهيد القائد الميداني: صهيب عدنان الغول (٢٧ عاماً) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين - سرايا القدس

الشهيد البطل: محمد بشار عويس (٢٨ عاماً) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى

الشهيد المجاهد: أشرف مراد السعدي (١٧ عاماً)

أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين

إننا في سرايا القدس _ كتيبة جنين، إذ نزف الشهداء الأبطال نؤكد على ما يلي:

نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير.

أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء.

إن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

جهادنا ماض وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأربعاء 21/يونيو/2023