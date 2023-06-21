بتوجيهات من الرئيس.. اشتية يتفقد ترمسعيا عقب هجوم المستوطنين على الأهالي

رام الله/سما/

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، بلدة ترمسعيا شمال رام الله، عقب الهجوم الهمجي من المستوطنين وجيش الاحتلال على أهالي البلدة.

واطلع اشتية، على أوضاع الأهالي، والأضرار الجسيمة التي حدثت في البلدة من قبل الهجمة الإرهابية للمستوطنين، والتي أدت لاستشهاد الشاب عمر قطين، واصابة العشرات، وحرق 30 منزلا و60 مركبة.

وقال اشتية، إن ما حدث في ترمسعيا تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل، مؤكدا أن شعبنا وقيادته في صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر الذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.