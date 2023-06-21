  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مسنة بالرصاص وشابان بكسور خلال هجوم للمستوطنون على عوريف

الأربعاء 21 يونيو 2023 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مسنة بالرصاص وشابان بكسور خلال هجوم للمستوطنون على عوريف



نابلس/سما/

 أصيبت امرأة (60 عاما) بالرصاص الحي، وشابان بجروح وكسر، خلال هجوم للمستوطنون بحماية جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن نحو 200 مستوطن من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة عوريف، وألقوا مواد حارقة باتجاه المدرسة والأراضي.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين، ما أدى لإصابة امرأة (60 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وشاب بكسر في الرجل وجرح في الرأس، وآخر بحجر في رأسه، ونقلوا إلى طوارئ ابن سينا.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مسجد القرية وحطموا زجاج نوافذه، وحاولوا اشعال النار فيه، قبل وصول الأهالي وتصديهم لهم.

#نابلس #عوريف

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

أسعار صرف العملات

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-21_21-09-58

كتيبة جنين تزف شهداءها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية

photo_2023-06-21_19-23-59

بالفيديو: 3 شهداء بقصف طائرات الاحتلال مركبة في جنين

photo_2023-06-21_19-27-09

أول تعليق من حماس على عملية اغتيال 3 مواطنين بطائرة مسيرة إسرائيلية في جنين

المستوطنون يقيمون بؤرة جديدة غرب أريحا

1258849587

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية