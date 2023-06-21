إصابة مسنة بالرصاص وشابان بكسور خلال هجوم للمستوطنون على عوريف

نابلس/سما/

أصيبت امرأة (60 عاما) بالرصاص الحي، وشابان بجروح وكسر، خلال هجوم للمستوطنون بحماية جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن نحو 200 مستوطن من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة عوريف، وألقوا مواد حارقة باتجاه المدرسة والأراضي.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين، ما أدى لإصابة امرأة (60 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وشاب بكسر في الرجل وجرح في الرأس، وآخر بحجر في رأسه، ونقلوا إلى طوارئ ابن سينا.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مسجد القرية وحطموا زجاج نوافذه، وحاولوا اشعال النار فيه، قبل وصول الأهالي وتصديهم لهم.