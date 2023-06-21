مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

الخليل/سما/

هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين، واتلفوا محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق بلدة يطا، وألقوا الحجارة باتجاه منزل المواطن خضر النواجعة، وباتجاه مركبة رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، اثناء مرورها على الشارع الالتفافي.

وفي ذات السياق، هاجم عدد من مستوطني مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، حقول الأهالي في منطق "فتح سدرو"، واتلفوا محاصيل زراعية وكسروا عددا من أشتال الزيتون تعود للمواطن فريد حمامدة.