المستوطنون يقيمون بؤرة جديدة غرب أريحا

أريحا/سما/

أقام مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن البدو وسط طريق المعرجات غرب أريحا، فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسكنين للمواطنين في المنطقة.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن نحو 20 مستوطنا أقاموا بركسا وأحضروا تنك مياه وتراكتورا ومعدات لعملية البناء، وذلك في المنطقة الوسطى من المعرجات، بالتحديد الأراضي المعروفة "جبل قعم".

وأضاف أن استيلاء المستوطنين على هذه البؤرة يشكّل تهديدا مباشرا لسكان المنطقة ومراعيهم، فهي مطلة على الأردن وتقع على مستوى سطح البحر.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال المواطنين أمجد يوسف موسى كعابنة، ومنور كعابنة قرارين لهدم مسكنهما في طريق المعرجات خلال أسبوع.

وأشار مليحات إلى أن ما يجري يأتي في إطار محاولات الاحتلال إغلاق المراعي وتهجير الفلسطينيين من المنطقة والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.