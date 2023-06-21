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أول تعليق من حماس على عملية اغتيال 3 مواطنين بطائرة مسيرة إسرائيلية في جنين

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على عملية اغتيال 3 مواطنين بطائرة مسيرة إسرائيلية في جنين



جنين/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، على عملية اغتيال 3 مواطنين جراء استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية شمال جنين.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "جريمة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا باغتياله ثلاثة من أبناء شعبنا في جنين.

وأضاف في تصريح وصل وكالة سما: ان استخدام جيش العدو الصهيوني  للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير ،يؤكد سعيه لتصعيد الاوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان.

وأكد قاسم أن جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد و عقاب من شعبنا ومقاومته، و معادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني .

وشدد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر ارادة شعبنا الفلسطيني ، بل تزيده اصرارا على تصعيد مقاومته وثورته.

#جنين #حماس

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