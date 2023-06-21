  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول عملية اغتيال جوا منذ 2005

بالفيديو: طائرات الاحتلال تغتال خلية للمقاومة في جنين

الأربعاء 21 يونيو 2023 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: طائرات الاحتلال تغتال خلية للمقاومة في جنين



جنين/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن اغتيال  خلية تابعة للمقاومة بقصف من طائرة مسيرة، بعد تنفيذ عـــمــلـــية إطلاق نار شمال جنين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "ان طائرة تابعة للجيش استهدفت مركبة لمسلحين فلسطينيين كانت قد أطلقت النار على حاجز للجيش قرب جنين.

وأفادت مصادر عبرية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية اغتالت خلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين، بعد تنفيذهم عــمــلــية إطلاق نار شمال جنين، وهذه الخلية مسؤولة عن عــمــليات إطلاق نار سابقة تجاه مستوطنات ومواقع بالضفة".

وذكرت القناة 12 العبرية أن هذه أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة جوًا منذ عام 2005.

يتبع..

   

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

أسعار صرف العملات

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

1258849587

بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

photo_2023-06-21_15-25-39

نتنياهو يقارن بين محتجّي الجولان وإرهاب المستوطنين في الضفة

الرئيس عباس: من حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الكشف عن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام

photo_2023-06-21_15-16-54

"حماس" و"الجهاد"ّ: المقاومة سترد على جرائم المستوطنين في أراضينا المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية