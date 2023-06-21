بالفيديو: طائرات الاحتلال تغتال خلية للمقاومة في جنين

جنين/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن اغتيال خلية تابعة للمقاومة بقصف من طائرة مسيرة، بعد تنفيذ عـــمــلـــية إطلاق نار شمال جنين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "ان طائرة تابعة للجيش استهدفت مركبة لمسلحين فلسطينيين كانت قد أطلقت النار على حاجز للجيش قرب جنين.

وأفادت مصادر عبرية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية اغتالت خلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين، بعد تنفيذهم عــمــلــية إطلاق نار شمال جنين، وهذه الخلية مسؤولة عن عــمــليات إطلاق نار سابقة تجاه مستوطنات ومواقع بالضفة".

وذكرت القناة 12 العبرية أن هذه أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة جوًا منذ عام 2005.

يتبع..