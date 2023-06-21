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البرلمان العربي يحذر من التصعيد الخطير للمستوطنين

الأربعاء 21 يونيو 2023 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يحذر من التصعيد الخطير للمستوطنين



القاهرة/سما/

حذر البرلمان العربي، من مغبة التصعيد الخطير للمستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف المدن الفلسطينية، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية ما أوقع عددا من المصابين والضحايا الأبرياء، وأدى إلى تدمير الكثير من الممتلكات، تواكبا مع اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها في جنين.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتخلي عن الصمت تجاه هذه الأعمال الإجرامية، وضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الخطير على الشعب الفلسطيني الأعزل، والعمل على توفير الحماية الدولية لأبنائه في الضفة، وكافة المدن الفلسطينية، وحمايته من تغول المستوطنين، كون الدخول في دائرة العنف سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، ودعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

#البرلمان العربي

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