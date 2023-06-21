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بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"

الأربعاء 21 يونيو 2023 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية "عيلي"



القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت أمس عند مدخل مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح حرجة.

وذكرت القناة: "أن منفذ العملية يطلق النار عشوائيا ويلاحق الفارين.

 

واستُشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بعد عملية إطلاق نار نُفذت قرب مستوطنة "عيلي" الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين.

والشهيدان هما مهند فالح شحادة (26 عاماً) وخالد مصطفى صباح من بلدة عوريف.

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