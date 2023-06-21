غالانت بعد نهاية تقييم للوضع الأمني: سنشل "الإرهاب" أينما كان

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، "أقول من هنا صراحة، إننا نعمل كل يوم ضد الإرهابيين ورسلهم، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل ممتاز. سنشل الإرهاب أينما كان، في نابلس وجنين وغزة وفي أي مكان آخر. لن يكون هناك مكان آمن. لا للإرهابيين ولا لمن يرسلهم". وفق تعبيره.

ووفق وسائل إعلام عبرية، جاءت تصريحات غالانت بعد أن أنهى تحقيقًا أوليًا في عملية إطلاق النار على مستوطنة "عيلي"، حيث أجرى تقييما خاصا للوضع تلقى فيه لمحة عامة عن نشاطات الأجهزة الأمنية في اعتقال المطلوبين، وجهود إحباط المجموعات المسلحة وحماية المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية"

وأضاف "أريد أن أغتنم هذه الفرصة وأطلب من زملائي المستوطنين ، من فضلكم لا تأخذوا القانون بأيديكم، دعوا الجيش الإسرائيلي يفعل ما يعرفه جيدًا - الحفاظ على سلامتكم وتنفيذ مهامه.

وقال غالانت "أنهيت التحقيق الأولي مع كبار القادة في قطاع بنيامين، عقب الحادث الصعب الذي وقع الليلة الماضية. ومن هنا، أرسل تعازيّ لعائلات القتلى وأثني على قوات الجيش الإسرائيلي على السرعة والحزم. الأمر الذي أدى على الفور إلى القضاء على المنفذين.