الأحمد يبحث مع نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ما تتعرض له القضية الفلسطينية

بيروت/سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، في بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات، وعضوي المكتب السياسي للجبهة عدنان يوسف ويوسف أحمد.

واستعرض الاجتماع، ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية، وما تمر به مسيرتنا النضالية من مرحلة دقيقة تزداد بها المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني والاستهداف الإسرائيلي الممنهج لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة.

وأدان المجتمعون الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات وقطعان المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا في مدننا وقرانا ومخيماتنا، وبخاصة في ترمسعيا واللبن الشرقية وحوسان وحوارة وسنجل وبرقة، وعمليات القتل اليومية واستباحة الدم الفلسطيني في محاولة لكسر إرادة شعبنا وتنفيذ المشروع الصهيوني بالسيطرة الكاملة على الأرض والشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية بخاصة في مدينة القدس، في سياق تنفيذ مشروع التهجير على غرار ما نفذ في عام 1948، مؤكدين أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء بصمود وإرادة وبسالة أبناء شعبنا المتمسك بحقوقه الوطنية.

وأكد المجتمعون أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في مواجهة المخطط الصهيوني، وما يندرج في إطاره من استهداف لقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومشروعنا الوطني، والدعوة الى تمتين جبهتنا الداخلية والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وحيّا المجتمعون صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم وتصديهم الباسل لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال ودفاعهم عن أراضيهم في كافة مناطق الضفة الغربية وخاصة في القدس، موجهين التحية لأرواح شهدائنا الأبرار ولجرحانا الأبطال ولأسرانا البواسل في معتقلات الاحتلال.

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