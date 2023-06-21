المالكي يطلع وفد مؤسسة الحكماء على آخر التطورات السياسية والميدانية

رام الله/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، وفدا من مؤسسة الحكماء برئاسة ماري روبنسون ونائبها بان كي مون، في إطار زيارته الرسمية لدولة فلسطين، على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد المالكي خلال استقباله الوفد بمقر الوزارة في رام الله، بالدور الذي تلعبه مؤسسة الحكماء من أجل تحقيق السلام والعدالة، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في العالم.

واستعرض المالكي خلال اللقاء انتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المسلحة المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق إلى الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده وزارة الخارجية لفضح جرائم الاحتلال، وصولا لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

من جهتها، أكدت روبنسون أن مؤسساتها تدعم تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

يذكر أن مؤسسة الحكماء (The Elders) هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين أسسها الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتعمل من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان.

وحضر اللقاء، مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، وايهاب عمر من وحدة الإعلام، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير، وملحق دبلوماسي كرم الخالدي من قطاع متعدد الأطراف.