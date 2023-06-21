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"فتح" تنعى ابنها الشهيد عمر قطين

الأربعاء 21 يونيو 2023 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنعى ابنها الشهيد عمر قطين



رام الله/سما/

 نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ابنها الشهيد عمر قطين، مؤكدة أن الإرهاب الممنهج الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال؛ لن يُرهب شعبنا الذي سيدافع عن أرضه، ووجوده الأزلي حتى إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، أن جريمة إعدام الشهيد قطين برصاص ميليشيا المستوطنين في بلدة ترمسعيا؛ هي تعبيرٌ عن التحالف الدموي بين المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي ما كانت هذه الجرائم، والاعتداءات المستمرّة على المواطنين الفلسطينيين لتتم؛ لولا تواطؤه العلني.

وكانت "فتح" قد دعت إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.

#فتح

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