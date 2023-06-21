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الرئيس عباس: من حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الأربعاء 21 يونيو 2023 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: من حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه



رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، مطمئنا على أحوال المواطنين بعد تعرضهم لاعتداء إرهابي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات المستوطنين الإرهابية.

وعزى الرئيس، رئيس البلدية، بالشهيد عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات في البلدة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأوعز، لرئيس الوزراء والوزراء بالتوجه إلى ترمسعيا، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للتخفيف على المواطنين من الاعتداء الإرهابي الذي جرى اليوم.

وأكد الرئيس حق المواطن الفلسطيني بالدفاع عن نفسه أمام هذه الاعتداءات والجرائم، وتحديدا أبناء ترمسعيا الذين يملكون جنسيات أميركية لتقديم قضايا في المحاكم الأميركية بشأن الاعتداء الإرهابي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

#الرئيس عباس

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