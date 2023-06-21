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الشيخ يطالب بالتسريع في البت بالملفات المحالة عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الأربعاء 21 يونيو 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطالب بالتسريع في البت بالملفات المحالة عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه



رام الله/سما/

 طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) كريم خان، بالتسريع في البت بالملفات المحالة إلى المحكمة عن جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية، وخضوعها لإرادات سياسية من قوى عظمى.

وأضاف أن شعبنا يتعرض لجرائم قتل وهدم بيوت وحرقها واقتلاع وحرق حقوله على مرأى ومسمع من كل العالم، لا تضيّقوا الخيارات أمام شعبنا، وآن الأوان لمواجهة حكومة يمينية عنصرية تستبيح كل شيء بلا رادع دولي.

#الشيخ

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