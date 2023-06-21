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الكشف عن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام

الأربعاء 21 يونيو 2023 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام



القدس المحتلة/سما/

كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء النقاب عن عدد قتلي الجيش خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن 27 قتيلا اسرائيليا سقطوا في عمليات إطلاق نار ودهس وطعن منذ بداية عام 2023.

ووزعت الإذاعة العبرية قتلى الجيش على العمليات التالية:-

27/1 عملية إطلاق نار في نيفيه يعقوب - مقتل 7.

10/2عملية دهس في راموت - مقتل 3.

13/2 عملية طعن على حاجز شعفاط - مقتل 1.

26/2 عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة عند تقاطع عينابوس - مقتل 2.

27/2 عملية إطلاق نار في الأغوار - مقتل 1.

9/3 عملية إطلاق نار في ديزنغوف - مقتل 1.

7/4 عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في الأغوار - مقتل 3.

7/4 عملية دهس على المتنزه في تل أبيب - مقتل 1.

30/5 عملية إطلاق نار في شمال الضفة - مقتل 1.

3/6 عملية إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية المصرية - مقتل 3.

20/6 عملية إطلاق نار في عيلي - مقتل 4.

#الجيش الاسرائيلي

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