مستوطنون يضرمون النيران في أراضٍ بحوسان غرب بيت لحم

بيت لحم/سما/

أضرم مستوطنون، اليوم الأربعاء، النيران في أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية، بأن مستوطنين أضرموا النيران في أراضي منطقة قديس، الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الأراضي لإخماد النيران.

يشار إلى أن المستوطنين أشعلوا قبل أيام النيران في الأراضي ذاتها، ما أدى إلى إتلاف العشرات من أشجار الزيتون وإصابة مواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي قرب الشارع الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، وأغلقت مدخلي القرية الغربي