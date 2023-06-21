  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أمريكا لـ "إسرائيل": عملية عسكرية بالضفة ستضر بجهود التطبيع

الأربعاء 21 يونيو 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا لـ "إسرائيل": عملية عسكرية بالضفة ستضر بجهود التطبيع



القدس المحتلة/سما/

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في الأيام الأخيرة من أن التصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية بشن عملية عسكرية والتوسع في البناء في المستوطنات سيضر بالجهود المبذولة لإقامة اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية.

وأفاد صحيفة "هآرتس"، أن الإدارة الأمريكية نقلت الرسالة إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، قبل وبعد تبادل إطلاق النار في جنين الذي استشهد فيه سبعة فلسطينيين. 

وتخشى الإدارة من احتمال أن يتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف الوزراء اليميني المتطرف في حكومته ويوافق على عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية.

وقالت الإدارة الأمريكية لإسرائيل، إن التصعيد في الضفة سيكون له تأثير سلبي على الاتصالات مع تطبيع العلاقات مع السعودية والجهود المبذولة لعقد جولة أخرى مع الدول العربية.

#امريكا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية مستوطنة "عيلي"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-21_15-16-54

"حماس" و"الجهاد"ّ: المقاومة سترد على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

photo_2023-06-21_14-22-14

شهيد برصاص الاحتلال في ترمسعيا

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

photo_2023-06-21_13-39-37

12 إصابة وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة في اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية