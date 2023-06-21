أمريكا لـ "إسرائيل": عملية عسكرية بالضفة ستضر بجهود التطبيع

القدس المحتلة/سما/

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في الأيام الأخيرة من أن التصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية بشن عملية عسكرية والتوسع في البناء في المستوطنات سيضر بالجهود المبذولة لإقامة اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية.

وأفاد صحيفة "هآرتس"، أن الإدارة الأمريكية نقلت الرسالة إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، قبل وبعد تبادل إطلاق النار في جنين الذي استشهد فيه سبعة فلسطينيين.

وتخشى الإدارة من احتمال أن يتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقف الوزراء اليميني المتطرف في حكومته ويوافق على عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية.

وقالت الإدارة الأمريكية لإسرائيل، إن التصعيد في الضفة سيكون له تأثير سلبي على الاتصالات مع تطبيع العلاقات مع السعودية والجهود المبذولة لعقد جولة أخرى مع الدول العربية.