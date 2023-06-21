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مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

الأربعاء 21 يونيو 2023 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية



القاهرة/سما/

طالبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ٢١ يونيو الجاري، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.


وأكدت مصر على رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، منوهةً إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية.


وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.

#مصر

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