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"حزب الله" للشعب الفلسطيني: نحن معكم إلى النهاية

الأربعاء 21 يونيو 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" للشعب الفلسطيني: نحن معكم إلى النهاية



بيروت/سما/

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إن الحزب اللبناني مع الشعب الفلسطيني إلى النهاية.


وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الشيخ نعيم قاسم، جاءت خلال كلمة له في افتتاح فعاليات "مهرجان أفراح الأسرة" بمناسبة أسبوع الأسرة في لبنان.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشيخ نعيم قاسم، قد حيا الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بـ"المجاهد البطل الذي قدَّم نماذج رائعة في مواجهات جنين وشمال رام الله".


وجاءت تصريحات نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني تعليقا على مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية.


وأضاف نعيم قاسم: هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني لأن كل صهيوني موجود على الأرض الفلسطينية المغتصبة هو محارب ومقاتل ومعتد ومسلَّح، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه بنفسه، وأن يعمل من أجل أن يسترد أرضه وكرامته ومعنوياته، نحن معكم إلى النهاية.

#حزب الله

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