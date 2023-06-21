  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم غرفتين في بلدة الطور بالقدس

الأربعاء 21 يونيو 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم غرفتين في بلدة الطور بالقدس



القدس المحتلة/سما/

 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفتين على السطح العلوي لإحدى البنايات في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بأعداد كبيرة البلدة، وهدمت غرفتين في بناية سكنية تعود لعائلة سبيتان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة بكثافة، وأغلقت محيط عملية الهدم، وأبعدت المواطنين عنها.

كما هدمت آليات الاحتلال سوراً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، عقب اقتحام حي رأس خميس في المخيم بأعداد كبيرة، معززة بالآليات والجرافات، وهو يعود لعائلة المواطن شاهر علقم.

#الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-21_15-16-54

"حماس" و"الجهاد"ّ: المقاومة سترد على جرائم المستوطنين في ترمسعيا

photo_2023-06-21_14-22-14

شهيد برصاص الاحتلال في ترمسعيا

"العمل الحكومي" بغزة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

photo_2023-06-21_13-39-37

12 إصابة وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة في اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية