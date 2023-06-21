"حماس" و"الجهاد"ّ: المقاومة سترد على جرائم المستوطنين في ترمسعيا

غزة/سما/

استنكرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأربعاء، اعتداءات المستوطنين على بلدة ترمسعيّا شمال رام الله، والتي أدت إلى ارتقاء شهيد وإحراق نحو 30 منزلاً وعشرات السيارات وحقولٍ زراعية.

وأكدت حركة "حماس" أن اعتداءات المستوطنين على ترمسعيّا وبلدات الضفة المحتلة جريمة بشعة لن ترهِب شعبنا الفلسطيني البطل وستقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إنّ اعتداء قطعان المستوطنين الإرهابيين المدجّجين بالسلاح على قرانا وبلداتنا الفلسطينية، وترويع المواطنين الآمنين العُزّل فيها، والتي كان آخرها عصر اليوم في بلدة ترمسعيّا شمال رام الله، بإحراقهم نحو 30 منزلاً وعشرات السيارات وحقولٍ زراعية؛ يشكّل تصعيداً خطيراً وجريمة بشعة".

وأوضحت الحركة أن جرائم المستوطنين تجري بتحريض ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية التي تتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها.

وشددت على أن استمرار سياسة الإرهاب والعدوان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني وتهويد أرضنا؛ لن يُقابَل إلا بمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المقاومة والتصدّي للاحتلال ومستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.

ونوهت بأنّ شعبنا البطل لن ترهبه كل ممارسات العدو الإجرامية، مشيرة إلى أنها تعبّر عن فقدان الاحتلال لصوابه أمام ضربات مقاومينا الأبطال، وآخرها العملية البطولية التي قام بها أبطال كتائب القسّام، جنوب نابلس عصر أمس.

وفي السياق، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماسّ: "أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم المستوطنين داخل الأراضي المحتلة.

وأكد النونو في حديث للجزيرة مباشر أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع من أمنه واستقراره جراء العدوان على الفلسطينيين.

من جهته أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن ما جري في قرية "ترمسعيا" جريمة سيدفع الاحتلال وقطعان مستوطنيه ثمنها غالياً ولن تمر دون رد من قبل المقاومة.

وقال سلمي في تصريح صحفي: "إن سياسية الإرهاب التي يمارسها الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ظن منه قتل روح المقاومة لن تنجح، وسيدفع ثمن جرائمه التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن الاحتلال من خلال حماية قطعان مستوطنيه يريد فرض سيطرته على أراضينا في الضفة الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن سياسية التدمير والاعتداء والإرهاب التي يمارسها قطعان المستوطنين ضد شعبنا لن تغير شي في معادلة المواجهة والمقاومة.

كما أكد أن الاعتداء سيقابله اعتداء والرد سيقابل برد من المقاومة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها التصدي لهذه الجرائم، مشددا على أن الاحتلال وقطعان مستوطنيه لن ينجحوا في هذه فرض سياساتهم العنصرية ضد شعبنا والمقاومة ستواصل مقاومته حتى دحره عن كامل أراضينا.