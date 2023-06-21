القواسمي : ما بجري في فلسطين المحتلة إرهاب وعمل عصابات وجرائم حرب

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمتظمة التحرير الغلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي أن ما تقوم به عصابات الإرهاب من مستوطنين وجيش الإحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في ترمسعيا وسنجل وبورين من حرق للمنازل والسيارات والممتلكات وعربدة في شوارع القرى الفلسطينية هو أعلى درجات الإرهاب والعدوان الآثم على شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.



وقال القواسمي في تصريح وصل وكالة "سما": إن شعبنا سيصد العدوان ولن يستسلم وسيدافع هن نفسه وممتلكاته وأرضه أمام هذه العربده والاعتداء المتواصل .