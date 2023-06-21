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اشتية: عربدة المستوطنين "وصفة للدمار" سيدفع الجميع ثمنها

الأربعاء 21 يونيو 2023 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: عربدة المستوطنين "وصفة للدمار" سيدفع الجميع ثمنها



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ما حدث في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، من هجمات همجية ينفذها المستوطنون على المواطنين الآمنين وتخريب بيوتهم وممتلكاتهم، تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل.

وأضاف اشتية، أن فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وصفة للدمار، سيدفع الجميع ثمنها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.

وتابع رئيس الوزراء: أن شعبنا وقيادته في صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر الذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.

وهاتف رئيس الوزراء رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، واطلع منه على الأوضاع في البلدة، كما اطمأن على المواطنين.

يذكر أن طواقم الدفاع المدني ومركباته، تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن اعتداءات المستوطنين في البلدة.

#محمد اشتية #ترمسعيا #اسرائيل

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