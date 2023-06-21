  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

12 إصابة وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة في اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا (شاهد)

الأربعاء 21 يونيو 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 إصابة وإحراق أكثر من 30 منزلا و60 مركبة في اعتداءات المستوطنين على ترمسعيا (شاهد)



رام الله/سما/

هاجم مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأصابوا 12 مواطنا بالرصاص الحي، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس البلدية لافي أديب، بأن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.

وأضاف أديب، أن مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى احراق المحاصيل الزراعية، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أن البلدة محاطة بعدد من البؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين.

وحسب شهود عيان، أطلق عدد من المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقالت جميعة الهلال الأحمر، إن عددا من المستوطنين منعوا مركبات الاسعاف من الوصول للبلدة، لاسعاف المصابين.

هذه المجزرة تعيد للأذهان وحشية المستوطنين، في السادس والعشرين من شباط الماضي، حينما نفذوا 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، والأمر تكرر يوم أمس بإحراق عشرات الدونمات والمركبات في عديد من القرى، وهي: اللبن الشرقية، واللبن الغربي، وعوريف، وكفر الديك. 

يشار إلى أن هناك تخوفات من هجوم مرتقب للمستوطنين في البلدات المجاورة، حيث هناك تجمع لعدد منهم عند مدخل بلدة سنجل.

     

#ترمسعيا

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

هذا هو رد حكومة نتنياهو على عملية "عيلي".. وبن غفير يهنئ

20230621122339

الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

الولايات المتحدة تبعث رسائل تحذيرية إلى إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

image_processing20230621-3780800-plpetf

رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية "الثأر المقدس" أمس و"لعبة حماس المزدوجة"

image_processing20230621-3963142-zd1789

جنين: استشهاد طفلة متأثرةً بجروحها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية