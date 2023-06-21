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وزير الأوقاف يطلع رئيس بعثة الحج العُمانية على الأوضاع في فلسطين

الأربعاء 21 يونيو 2023 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يطلع رئيس بعثة الحج العُمانية على الأوضاع في فلسطين



مكة المكرمة/سما/
أطلع رئيس بعثات الحج الفلسطينية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الحج العُمانية سلطان الهنائي الأوضاع في فلسطين واعتداءات الاحتلال المستمرة وانتهاكاته، وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.
 
وقال إنه تطرق في اللقاء إلى القضايا التي تهم فلسطين وسلطنة عُمان، كما تم التأكيد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين بشعبيه وقيادته.
 
وتابع البكري: "أكدنا ضرورة تعزيز التعاون، وهذه أيضا رسالة الأشقاء في عُمان الذين يعتبرون القضية الفلسطينية القضية الأولى التي تهم كل مواطن عُماني، إضافة إلى أن القيادة العُمانية تقف مع الشعب الفلسطيني في كل مراحله، وتدعم القضية الفلسطينية، حتى تتمكن من نيل حقوقها واستقلالها وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
 
وأردف: "شددنا على التنسيق والتعاون في عدد من البرامج بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونظيرتها العُمانية التي من الممكن أن يكون لها ذات بعد مشترك".
 
وأكد البكري عمق العلاقات الكبير الذي يربط سلطنة عُمان بفلسطين، كما أن السلطنة لديها ثقل سياسي في المنطقة العربية، ولديها إمكانيات كبيرة في التعاون والتنسيق معنا، وتملك رؤية ثاقبة، وحكمة كبيرة في التعامل مع القضايا السياسية والعربية.
 
من جهته، أكد رئيس بعثة الحج العمانية أن القضية الفلسطينية قضية مبادئ وثوابت، وأن كل عماني مهما كانت توجهاته وأفكاره يدعم قضية فلسطين، التي ستبقى قضية كل مسلم وعربي.
 
وقال، إن القضية الفلسطينية تعتبر قضية محورية بالنسبة إلى العمانيين، وإلى كل مسلم، فهي القضية الأولى للعرب والمسلمين، ويجب أن تُعطى الاهتمام البالغ، وأن يقف الجميع وقفة مشرفة معها، وأن لا يتنازلوا عن الثوابت المرتبطة بها.
#وزير الاوقاف الفلسطيني #فلسطين #حاتم البكري #سلطنة عمان

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