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البكري: وصول حجاج فلسطين كافة إلى الأراضي السعودية

الأربعاء 21 يونيو 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري: وصول حجاج فلسطين كافة إلى الأراضي السعودية



مكة المكرمة/سما/

قال رئيس بعثة الحج، وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن وصول حجاج دولة فلسطين كافة إلى الأراضي السعودية اكتمل يوم أمس الإثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الوعظية والإرشادية والإدارية والصحية والإعلامية كافة عملت خلال الأيام الماضية على القيام بدورها المطلوب تجاه حجاج فلسطين".

وتابع: "حجاج فلسطين يتواجدون الآن في تسعة فنادق موزعة على النحو التالي: المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) عبارة عن 4500 حاج وبعثات مساندة في خمسة فنادق، بينما المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالحجاج موزعون على أربعة فنادق جميعها في منطقة جغرافية واحدة".

وبين البكري أن "جميع الفنادق يتوفر فيها وحولها عيادات صحية وفرتها البعثة الطبية".

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#حاتم البكري #حجاج فلسطين

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