الأونروا تستنكر مقتل اثنين من تلاميذها في مخيم جنين

رام الله / سما /

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى الدولية (الأونروا) مقتل طفلين من لاجئي فلسطين بالذخيرة الحية خلال تصعيد عنيف في مخيم جنين للاجئين بتاريخ 19 حزيران 2023. الطفلان هما صبي يبلغ من العمر 15 عامًا من الصف التاسع في مدرسة ذكور جنين الإعدادية التابعة للأونروا، وفتاة بعمر 14 عامًا من الصف الثامن مدرسة بنات جنين الأولى التابعة للأونروا.

وأدانت الأونروا أعمال العنف التي اندلعت خلال عملية لقوات الأمن الاسرائيلية والتي سرعان ما تحولت إلى مواجهة أوسع بين قوات الأمن الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، حيث استُخدمت عبوة ناسفة واحدة على الأقل وأُطلقت أسلحة متفجرة من طائرة مروحية. تسلط هذه الأحداث الضوء على مدى التدهور السريع في الوضع الأمني في الضفة الغربية والأثر الكبير لهذا الصراع على لاجئي فلسطين. تدعو الأونروا مجددًا كافة الأطراف إلى الامتناع عن استخدام أساليب العنف هذه التي تُعرض حياة الناس للخطر، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

وأسفرت الأحداث في 19 حزيران عن أضرارٍ كبيرة في ما لا يقل عن 75 منزل للاجئين. تواصل الأونروا تقييم الضرر الحاصل وتعطل خدماتها ومنشآتها.

ولقد أضحت الحياة اليومية في الضفة الغربية لا تُحتمل. الآن، سيعود الطلاب إلى مدارسهم لرؤية المقاعد الفارغة لأصدقائهم الذين قتلوا، ويحتاج أصحاب المتاجر إلى بدء أيامهم بإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال العنف. كما سيبذل مقدمو الرعاية الصحية قصارى جهدهم لتقديم الدعم اللازم للاجئين ممن تعرضوا إلى صدمة كبيرة. سجلت الأونروا بالفعل أكبر عدد من الوفيات بين لاجئي فلسطين ، بما في ذلك أكبر عدد من وفيات الأطفال اللاجئين ، وذلك خلال عام واحد فقط منذ عام 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة توثيقها بصورة منتظمة. وقد سُجّل أعلى رقم بين وفيات اللاجئين قبل هذا التاريخ في العام 2022.