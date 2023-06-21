اعتقالات وإصابات بينها خطيرة في الجولان المحتل بين الأهالي وشرطة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أُصيب العشرات من أهالي الجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، بجروح متفاوتة واختناق إثر قمع الشرطة الإسرائيلية احتجاج أصحاب الأراضي المستهدفة للمصادرة والمتضامنين معهم.

واندلعت مواجهات بين أصحاب الأراضي وشرطة الاحتلال، بعد أن حاصرت الشرطة الأراضي ومنعت أصحابها من الدخول إليها، منذ يوم أمس الثلاثاء.

وجاء عن مستشفى "زيف" في صفد أن 3 أشخاص من مسعدة وصلوا لتلقي العلاج إثر إصابتهم من جراء المواجهات والاحتجاجات.

وأفيد بأن مصابا، في العشرينيات من عمره، عانى جروحا خطيرة إثر إصابته بالرصاص، وآخر (20 عاما) عانى جروحا متوسطة في الرأس.

كما وصل مصاب ثالث (40 عاما) وهو يعاني من جروح خطيرة في الرأس، ومن المزمع نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج؛ وفقا للمستشفى.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية المواطنين بعدم الوصول إلى منطقة الجولان إثر المواجهات المتواصلة مع الأهالي.

ونقل شاهد عيّان أنه تم اعتقال 8 أشخاص، عُرف من بينهم الشيخ سلمان فارس شمس.

ويفيد ناشطون من الجولان، بأن "قوات خاصة" تابعة لشرطة الاحتلال قامت بتطويق المنطقة بمشاركة طائرات وباستخدام الخيول، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى فيما تتواصل عمليات إخلاء المصابين تدريجيًا بواسطة سيارات الأهالي.

وتظاهر العشرات عند مفترق مدينة شفاعمو الجنوبي، اليوم الأربعاء، وأغلقوا الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة، تضامنا مع الجولانيين وضد مصادرة الأرضي.



وكذلك الأمر، تأزمت حركة السير، بين بلدي كفر ياسف ويركا في منطقة الجليل الغربي، إثر إغلاق متظاهرين من بلدتي يركا وجولس المفترق الرئيسي، وقطعه بإطارات مطاطية مشتعلة.

وكانت قد أعلنت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل، عن الإضراب في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنيا، ردًا على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي "التعسفية والإجرامية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الأهالي، مساء، الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن أهالي الجولان وصلت "عرب 48" نسخة منه، أنه بقرار من الهيئة الدينية والزمنية في الجولان المحتل، يُعلن يوم غد، الأربعاء، "يوم إضراب عام وغضب"، عقب اعتداء قوات الاحتلال على الجولانيين، وقمع الاحتجاجات على مشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية) على أراضيهم.

وشدد البيان على أن إجراءات الاحتلال "التعسفية والإجرامية بحقنا وحق أراضينا، تجعلنا مصممين على قرارنا الحق وموقفنا الثابت"، وتضمن البيان دعوة للأهالي "للتوجه والتجمع غدًا صباحًا (الأربعاء) في مقام اليعفوري لتكون نقطة انطلاق نحو الأراضي المحاصرة".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الثلاثاء، على الأهالي الذين احتجّوا دفاعًا عن أراضيهم الزراعية المستهدفة بالمصادرة، من أجل إقامة مشروع توربينات الهواء، وذلك إثر اقتحام ممثلين عن الشركة الإسرائيلية المسؤولة عن المشروع للأراضي، معزَّزة بقوات من الشرطة.