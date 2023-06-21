"حماس" تدين العدوان بحق أهالي الجولان

غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، الأربعاء، ما وصفته بـ "الاعتداء الآثم" الذي قامت به قوات الاحتلال على أهالي الجولان المحتل، خلال وقفاتهم الاحتجاجية ضد قرار الاحتلال سلب أراضيهم الزراعية، بذريعة بناء "توربينات" هوائية.



وعبرت حماس في بيان لها، عن دعمها وتضامنها مع أهالي الجولان، مؤكدةً أن كل سياسات الاحتلال من تهويد وتهجير، ومحاولات لطمس الهوية العربية للأراضي المحتلة؛ ستنكسر أمام الإرادة الحرة لشعبنا الفلسطيني ولشعوبنا العربية التي لن تنسى أراضيها ومقدساتها، وستبقى على عهدها حتى دحر الاحتلال. كما جاء في بيانها.