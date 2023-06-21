رشاقة شيماء سيف بعد الخضوع ل "الذكاء الاصطناعي"

وكالات / سما /

أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل حول وزنها، بعد أن نشرت صورة لها؛ ظهرت فيها رشيقة للغاية وبملامح فاتنة، وتبين أن الصور تم تعديلها بواسطة محبيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقامت شيماء سيف بإعادة مشاركة ألبوم صور لها وهي فاقدة الكثير من وزنها، عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتوقع البعض أنها خضعت لجراحة تنحيف الوزن، ولكن تبين أن الصور تم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي أفقدها الكثير من وزنها مع الاحتفاظ بملامحها الأصلية.





وسبق أن أكدت الفنانة شيماء سيف أنها كانت تنشر كل تفاصيل حياتها ومشاكلها على وسائل السوشيال ميديا، ولكن امتنعت عن هذه العادة، قائلة: "كنت بنشر كل تفاصيل حياتي ومشاكلي على السوشيال ميديا، بس بطلت وندمت ندم شديد وأنا كنت فاهمة غلط".



وأوضحت شيماء سيف، خلال حوارها ببرنامج "أنا والقناع"، على قناة الحياة، أن هناك أشخاصاً يتربصون بهذه المواقف على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لاختلاق قصص بينها وبين زوجها، وسخرت قائلة: "احنا الاتنين برج الأسد فقلبتنا مع بعض بتكون حاجة صعبة، واتعلمنا مع الوقت مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها".



وتابعت: "لما نزعل أنا وجوزي بنبعد عن بعض شوية وفي آخر اليوم الدنيا بتهدى لوحدها وده أسلم حل بنعمله، ولما بيهزر معايا المشاكل بتخلص، ولكن النشر على السوشيال ميدا عكس الستر، والأفضل يكون اللي في البيوت يفضل في البيوت".