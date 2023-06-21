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فيلم The Little Mermaid لـ هالي بيلي يقترب من نصف مليار دولار

الأربعاء 21 يونيو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم The Little Mermaid لـ هالي بيلي يقترب من نصف مليار دولار



وكالات / سما /

وصلت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد  The Little Mermaid إلى 431 مليونًا و317 ألف دولار بـشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعتين و15 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد  The Little Mermaid بين 245 مليونًا و659 ألف دولار بـشباك التذاكر الأمريكي، و185 مليونًا و658 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Little Mermaid حول أرييل، أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.

ويقوم ببطولة فيلم The Little Mermaid كل من هالي بيلي، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا.

العمل من إخراج  روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.

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