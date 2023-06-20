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الولايات المتحدة تبعث رسائل تحذيرية إلى إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأربعاء 21 يونيو 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تبعث رسائل تحذيرية إلى إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..



القدس المحتلة / سما /

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في الأيام الأخيرة من أن التصعيد الأمني في الضفة الغربية والبناء في المستوطنات سيضر بالجهود المبذولة لإقامة اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية وخاصة السعودية .

وقد نقل مسؤولو الإدارة الامريكية وفقا لموقع "هآرتس"، رسائل بهذا المضمون إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة وتحديدا قبل وبعد عملية جيش الاحتلال في جنين الاثنين والتي أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين.

وتخشى الإدارة الامريكية من احتمال أن يتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف الوزراء اليميني المتطرف في حكومته ويوافق على عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية.

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