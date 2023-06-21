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الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا

الأربعاء 21 يونيو 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاذاعة العبرية : قوة لحزب الله دخلت مزارع شبعا المحتلة وأقامت موقعا عسكريا



القدس المحتلة / سما /

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، إن قوة تابعة لحزب الله دخلت إلى "أراض سيادية لدولة إسرائيل" وأقامت فيها موقعا عسكريا مسلحا. وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا إن "الموضوع معلوم لنا وتجري معالجته مقابل جميع الجهات ذات العلاقة".

وأضافت "كان" أنه تم الكشف عن الموضوع خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أثناء مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاجتماع، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وقال أعضاء كنيست خلال الاجتماع إن حزب الله أقام خيميتين في "الأراضي الإسرائيلية" ويتواجد مسلحون فيهما. وتبين أن الخيمتين أقيمتا في مزارع شبعا المحتلة.

وحسب أعضاء الكنيست، فإن قوة تابعة لحزب الله تجاوزت الخط الأزرق عند مزارع شبعا، وهو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، وأبقى مزارع شبعا تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن عناصر مسلحة من حزب الله، بين 3 و8 مقاتلين، يتواجدون في الموقع العسكري مقابل جنود إسرائيليين.

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