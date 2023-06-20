شاهد : جنود يهتفون لجنين وفلسطين وتم توقيفهم

القدس المحتلة / سما /

تخضع قوات الاحتلال عددا من الجنود لإجراءات تأديبية، بعد أن نشروا تسجيل فيديو أشادوا فيه بفلسطين وجنين، وكالوا الشتائم لدولة الاحتلال.



ونقلت قناة "كان" الرسمية العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله عن الجنود، إن "سلوكهم مخالف لقيم الجيش، وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي"

תיעוד פשוט מקומם ביום של פיגוע רצחני: חיילי צה"ל שמשרתים במרכז ההובלה תיעדו את עצמם (במועד שלא ידוע כרגע) מקללים את ישראל ותומכים בג'נין. מדובר צה"ל נמסר: "התנהלות החיילים מנוגדת לערכי צה״ל, והם יטופלו משמעתית".



קרדיט: רץ ברשת, שימוש לפי סעיף 27א' pic.twitter.com/mLJ8xZUTfO — ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) June 20, 2023





وقالت القناة، هنالك جنود دروز وبدو ظهروا في فيديو وهم يرتدون زي قوات الاحتلال، وأشادوا بما جرى الاثنين في جنين، حين أوقعت المقاومة الفلسطينية أرتالا عسكرية لقوات الاحتلال في كمين من العبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابة 7 منهم بجراح مختلفة.