  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد : جنود يهتفون لجنين وفلسطين وتم توقيفهم

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : جنود يهتفون لجنين وفلسطين وتم توقيفهم



القدس المحتلة / سما /

تخضع قوات الاحتلال عددا من الجنود لإجراءات تأديبية، بعد أن نشروا تسجيل فيديو أشادوا فيه بفلسطين وجنين، وكالوا الشتائم لدولة الاحتلال.

ونقلت قناة "كان" الرسمية العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله عن الجنود، إن "سلوكهم مخالف لقيم الجيش، وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي"



وقالت القناة، هنالك جنود دروز وبدو ظهروا في فيديو وهم يرتدون زي قوات الاحتلال، وأشادوا بما جرى الاثنين في جنين، حين أوقعت المقاومة الفلسطينية أرتالا عسكرية لقوات الاحتلال في كمين من العبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابة 7 منهم بجراح مختلفة.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230621-3780800-plpetf

رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية "الثأر المقدس" أمس و"لعبة حماس المزدوجة"

image_processing20230621-3963142-zd1789

جنين: استشهاد طفلة متأثرةً بجروحها

r1azH4ydn_0_90_1024_576_0_x-large

موقع عبري ينشر التسلسل الزمني بالتفصيل لعملية "عيلي"

w4CZk

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

photo_2023-06-20_20-47-09

إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية