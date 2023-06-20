  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الفدائي يخسر من الصين استعدادًا لكأس آسيا

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي يخسر من الصين استعدادًا لكأس آسيا



رام الله / سما /

خسر المنتخب الفلسطيني مباراته الودية أمام المنتخب الصيني، أمس الثلاثاء، (2/0)، على ستاد باركودا باي ستاديوم، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا.

انطلق اللقاء بضغط كبير من جانب المنتخب الصيني مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، في المقابل لعب الفريق الفلسطيني مدافعاً للدفاع عن مرماه.

حاول المنتخب الصيني التسجيل المبكر، ولاحت له فرصة مؤكدة في العارضة، وأمام تراجع الفلسطيني ومن هجمة سريعة نجح اللاعب وو لي من افتتاح التسجيل من متابعة لتسديدة زاحفة في مرمى الحارس الفلسطيني رامي حمادة.

حاول الفلسطيني على فترات من التسديد البعيد غير المؤثر عن طريق صالح شحادة ومحمود أبو وردة وعطاء جابر، لينتهي الشوط الأول (1/0) للصين.

في الشوط الثاني، ركز الصين على الكرات الثابتة، وسجل منها الهدف الثاني من ركنية ارتدت من الحارس وتابعها تياس يرونينغ في الشباك.

حاول الفدائي على فترات الوصول للمرمى الصيني وسدد تامر صيام في القائم الأيسر، وكذلك البديل عميد أبو سالم، لكن ظلت الأفضلية لصالح الصينيين، لينتهي اللقاء (2/0).

#المنتخب الفلسطيني #كأس آسيا #المنتخب الصيني #الصين #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230621-3780800-plpetf

رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية "الثأر المقدس" أمس و"لعبة حماس المزدوجة"

image_processing20230621-3963142-zd1789

جنين: استشهاد طفلة متأثرةً بجروحها

r1azH4ydn_0_90_1024_576_0_x-large

موقع عبري ينشر التسلسل الزمني بالتفصيل لعملية "عيلي"

w4CZk

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

photo_2023-06-20_20-47-09

إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية