الفدائي يخسر من الصين استعدادًا لكأس آسيا

رام الله / سما /

خسر المنتخب الفلسطيني مباراته الودية أمام المنتخب الصيني، أمس الثلاثاء، (2/0)، على ستاد باركودا باي ستاديوم، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا.

انطلق اللقاء بضغط كبير من جانب المنتخب الصيني مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، في المقابل لعب الفريق الفلسطيني مدافعاً للدفاع عن مرماه.

حاول المنتخب الصيني التسجيل المبكر، ولاحت له فرصة مؤكدة في العارضة، وأمام تراجع الفلسطيني ومن هجمة سريعة نجح اللاعب وو لي من افتتاح التسجيل من متابعة لتسديدة زاحفة في مرمى الحارس الفلسطيني رامي حمادة.

حاول الفلسطيني على فترات من التسديد البعيد غير المؤثر عن طريق صالح شحادة ومحمود أبو وردة وعطاء جابر، لينتهي الشوط الأول (1/0) للصين.

في الشوط الثاني، ركز الصين على الكرات الثابتة، وسجل منها الهدف الثاني من ركنية ارتدت من الحارس وتابعها تياس يرونينغ في الشباك.

حاول الفدائي على فترات الوصول للمرمى الصيني وسدد تامر صيام في القائم الأيسر، وكذلك البديل عميد أبو سالم، لكن ظلت الأفضلية لصالح الصينيين، لينتهي اللقاء (2/0).