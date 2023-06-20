  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يعلن موعد صلاة عيد الأضحى



القدس المحتلة / سما /

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

واكد على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). ]صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.

وناشد المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث القادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وكل عام وأنتم بخير.

#المفتي العام #صلاة عيد الأضحى #عيد الأضحى #محمد حسين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

صور: الكشف عن هوية القتلى الإسرائيليين في عملية "عيلي"

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

صور: التعرف على هوية أحد منفذي عملية رام الله

حماس: كتائب القسام هي من وجهت لتنفيذ عملية "عيلي"

اغتيال المنفذ الثاني لعميلة مستوطنة "عيلي" (صور وفيديو)

الاحتلال يتخذ عدة قرارات في أعقاب عملية "عيلي"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230621-3780800-plpetf

رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية بعد عملية "الثأر المقدس" أمس و"لعبة حماس المزدوجة"

image_processing20230621-3963142-zd1789

جنين: استشهاد طفلة متأثرةً بجروحها

r1azH4ydn_0_90_1024_576_0_x-large

موقع عبري ينشر التسلسل الزمني بالتفصيل لعملية "عيلي"

w4CZk

نتنياهو يرفض "بشدة" مقترحا عسكريا بشأن الضفة الغربية

photo_2023-06-20_20-47-09

إصابة 34 مواطنا والاعتداء على 140 مركبة خلال هجمات المستوطنين في نابلس (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية