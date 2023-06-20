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اختيار 6 لاعبين من غزة للمنتخب الوطني في الدورة العربية

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار 6 لاعبين من غزة للمنتخب الوطني في الدورة العربية



غزة / سما /

كشفت مصادر صحفية عن اختيار الجهاز الفني لمنتخب فلسطين لكرة الطائرة 6 لاعبين من غزة للمشاركة في دورة الألعاب العربية الثالثة عشرة المقرر إقامتها في الجزائر في يوليو/تموز القادم.

واختار المدير الفني للمنتخب الوطني أيمن عمار عدد من لاعبي غزة وهم: محمد المقوسي، سامي أبو مهادي، عبد الله حمدان، عبد الله العطار، محمد أبو جاسر، وأحمد المفتي.

ووقع الاختيار على لاعبين آخرين من الضفة الغربية هم: خالد القدومي، أدهم كتانة، أحمد عودة، معاذ صوان، حسين عصفور، حسن عودة، فيما تضم البعثة أيضاً، إياد أبو القمصان مدرباً مساعداً، ومحمد فتحي حكما، بجانب رئيس الاتحاد والبعثة حمزة راضي.

ويأمل فدائي الطائرة تحقيق نتائج إيجابية في الدورة العربية التي تنطلق يوم الخامس من يوليو القادم حتى الخامس عشر من الشهر ذاته.

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