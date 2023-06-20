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هذا ما طلبه بن غفير من نتنياهو بعد استبعاده أمس!

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما طلبه بن غفير من نتنياهو بعد استبعاده أمس!



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، الأربعاء، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، أجرى الليلة الماضية، اتصالات مع مكتب رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بعد استبعاده من المناقشة الأمنية التي عقدها الأخير أمس في أعقاب عملية إطلاق النار قرب رام الله والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين.

وبحسب الصحيفة، فإن بن غفير، قال في رسالة وجهها لنتنياهو عبر مكتب الأخير :"الأوضاع في الضفة قد تغيرت بشكل لا يطاق، والسكان والجنود يشعرون بأنه تم التخلي عنهم، أطالب بإجراء مناقشة حول إمكانية شن عملية واسعة النطاق".

وأضاف بن غفير: "الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة بالضفة، حاجة حيوية اليوم، ومهمة لمستقبل الصهيونية بشكل عام .. لقد عملت لسنوات عديدة مع أصدقائي لإقامة مستوطنات وأعمال بناء واسعة في الضفة، والحكومة الحالية هي الأفضل لتنفيذ مثل هذا الخيار، وفي نفس الوقت علينا القيام بعملية عسكرية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب، والقضاء على الإرهابيين، وإقامة الحواجز والعودة إلى عمليات الاغتيال من أجل إعادة الأمن للضفة".

وكان نتنياهو استبعد بن غفير، وحليفه بتسلئيل سموتريتش، من المناقشات الأمنية بعد وصولهما لمكان العملية أمس، خاصة بعد تصريحات بن غفير الذي طالب بإسقاط المباني على رؤس سكانيها بقصفها جوًا وبدء عملية عسكرية واسعة النطاق واغتيال قادة حماس.

#ايتمار بن غفير #نتنياهو #مستوطنين

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