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اتحاد الكرة يسحب قرعة كأس الراحل "إبراهيم أبو سليم"

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يسحب قرعة كأس الراحل "إبراهيم أبو سليم"



غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، قرعة كأس فلسطين لأندية المحافظات الجنوبية بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم، بمشاركة 28 ناديا والمقرر أن تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر المقبل.

وحضر مراسم القرعة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعائلة الراحل أبو سليم ومندوبي الأندية المشاركة.

وجاءت القرعة على النحو التالي

اتحاد خانيونس × B

الهلال × B

اتحاد بيت حانون × B

الصداقة × B

الأقصى × غزة الرياضي

اتحاد الشجاعية × الاستقلال

شباب رفح × الجلاء

خدمات الشاطئ × جماعي رفح

شباب جباليا × اتحاد دير البلح

بيت لاهيا × خدمات البريج

بيت حانون الأهلي × شباب خانيونس

خدمات خانيونس × خدمات

 النصيرات

شباب الزوايدة × أهلي غزة

أهلي النصيرات × الأمل

خدمات رفح × نماء الرياضي

المجمع الاسلامي × خدمات جباليا

شباب الزوايدة x الأهلي

#اتحاد الكرة #إبراهيم أبو سليم #قرعة

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