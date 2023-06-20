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نيمار يقترب من برشلونة بفكرة جديدة!

الأربعاء 21 يونيو 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يقترب من برشلونة بفكرة جديدة!



وكالات / سما /

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للارتباط من جديد بالعودة مرة أخرى لفريقه السابق، برشلونة الإسباني، لتقمص ألوانه في الموسم المقبل.

نيمار كان ينشط في صفوف برشلونة، قبل أن يغادر من الباب الخلفي من خلال كسر عقده مع البلوجرانا بدفع 222 مليون يورو، في صيف 2017، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية رفقة باريس سان جيرمان.

ويبدو أن رحلة نيمار في الفريق الباريسي وصلت لخط النهاية، حيث يرغب النادي الفرنسي في التخلص من خدمات اللاعب في الصيف الحالي، حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة سبورت الإسبانية.

الصحيفة الكتالونية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن قدوم نيمار لبرشلونة مرة أخرى بشراء عقده من باريس أمر شديد التعقيد، ورغم ذلك يمكن أن ينتهي المطاف باللاعب في الكامب نو، من خلال انتدابه بنظام الإعارة فقط.

وأوضحت سبورت أن خيار إعارة نيمار لا يمكن استبعاده في الوقت الراهن، في ظل رغبة باريس في الاستغناء عنه، مع ضرورة تخفيض اللاعب راتبه السنوي بشكل كبير، بما يتناسب مع الوضع المالي في برشلونة، علماً بأن مصادر مقربة من النجم البرازيلي أفادت بأنه مستعد للتضحية بجزء كبير من راتبه للعودة مرة أخرى لبطل الدوري الإسباني.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة #نيمار #باريس سان جيرمان

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