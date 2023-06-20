في هذا الموعد.. أولى مباريات ميسي مع إنتر ميامي

وكالات / سما /

من المتوقع أن يخوض الارجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مباراته الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في 21 يوليو المقبل، وفق ما كشف مالك النادي خورخي ماس.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "ميامي هيرالد" نُشرت أمس الثلاثاء، إنه من المرتقب أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين"، التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

وأكد "البرغوث" في السابع من الشهر الحالي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي بعد موسمين مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم تتم الصفقة رسميًا بعد، لكن صحيفة هيرالد قالت نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات إن ميسي سيوقع على عقد لمدة عامين ونصف مقابل 60 مليون دولار سنويًا.

وذكر تقرير هيرالد أن الصفقة تضمنت أيضًا حصول بطل مونديال قطر 2022 على حصة في ميامي "مع نهاية أيامه" مع الفريق.

في سياق آخر، أكد ماس أن عقد المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات سيتوافق مع قواعد الدوري الأميركي "لا توجد فئات أو أي شيء يتم تغييره لإدراج ليونيل ميسي في قائمة إنتر ميامي".

واعتبر ماس إن وصول ميسي إلى الدوري الأميركي سيكون بمثابة "لحظة حاسمة" في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة.

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك دائمًا ما قبل وما بعد ميسي عندما نتحدث عن الرياضة في الولايات المتحدة. لدي اعتقاد راسخ جدا أنه يمكننا إنشاء في أميركا الشمالية والولايات المتحدة، إن لم يكن الدوري الأعظم، أحد أكبر دوريين في العالم. أنا لا أبالغ في هذا التصريح".

وأشارت تقارير الى أن ميامي يجري محادثات لجلب زميل ميسي السابق في برشلونة الاسباني سيرخيو بوسكيتس إلى فلوريدا.

ولم يعلّق ماس على المفاوضات مع بوسكيتس ولم يكشف عن أسماء لاعبين آخرين، مثل مواطنه جوردي ألبا والأوروغوياني لويس سواريز والأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا الذين ارتبطوا جميعًا بميامي.

ومع ذلك، قال ماس إنه من المرتقب أن يقوم النادي بما بين ثلاث وخمس صفقات إضافية "سنقوم بتعاقدات إضافية خلال فترة الصيف، أكثر مما يتوقعه الناس... أستطيع القول إننا سنبرم ما بين ثلاثة وخمسة تعاقدات".