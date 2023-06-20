فيديو.. البرتغال تعود بفوز ثمين من أيسلندا في تصفيات يورو 2024

وكالات / سما /

عادت البرتغال بفوز ثمين من أيسلندا بالانتصار بهدف دون رد، في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024 في ألمانيا.

مباراة أمس الثلاثاء بين المنتخبين غلب عليها طابع الإثارة، ورغم تعدد المحاولات من كلا الجانبين إلا أن لوح النتيجة ظل على بياضه حتى الدقيقة 89، ومع خوض أصحاب الأرض آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين بطرد ويليوم ثور ويلومسون، استغل سيلساو أوروبا التفوق العددي وسجلوا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 عن طريق كريستيانو رونالدو..

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد البرتغال للنقطة 12 في الصدارة، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا الوصيفة.

وفي السياق ذاته، عادت بلجيكا بالنقاط الثلاث من ميدان إستونيا بالفوز عليها بثلاثية دون رد حمل الهدف الأول والثاني توقيع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، عند الدقيقتين 37 و40، بينما أكمل يوهان باكايوكو الثلاثية في الوقت المبدد.

وقاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند، منتخب النرويج للفوز بثلاثية لهدف على حساب الضيف القبرصي، حيث تكفل بتسجيل هدفين بنفسه، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 57، والثاني من اللعب المفتوح في الدقيقة 60، علماً بأن الهدف الأول حمل توقيع أولا سولباكين في الدقيقة 12.

من جانبها، تعثرت بولندا وخسرت بثلاثية لهدفين في ميدان مولدوفا، بعدما تقدم الضيوف بهدفين عن طريق أركاديوش ميليك وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 12 و34، ليرد المنتخب المغمور بثلاثية في الدقائق 48، 79 و84.